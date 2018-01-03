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ماكرون يزور إقليم كاليه لبحث أزمة المهاجرين

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:40 م
ماكرون يزور إقليم كاليه لبحث أزمة المهاجرين
إيمانويل ماكرون- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه خلال الشهر الحالي إلى إقليم كاليه الذي يتدفق فيه المهاجرين الراغبين في السفر إلى بريطانيا، من أجل مناقشة الإصلاحات المتعلقة بالهجرة وحق اللجوء.

وعقب ندوة حكومية في الإليزيه، صرح فيليب: "سنواصل مع وزير الداخلية جيرار كولومب التشاور حول مشروع قانون اللجوء والهجرة مع عقد اجتماعات جديدة في وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء".

وأضاف: "رئيس الجمهورية سيتوجه إلى كاليه في شهر يناير وستتاح له الفرصة لاستخلاص نتائج هذا التشاور".

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