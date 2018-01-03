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البنك المركزى يمنح 2 مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:40 م
البنك المركزى يمنح 2 مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة
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أحمد الشيخ
 
وافق مجلس إدارة البنك المركزى، على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الإئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر البنك المركزى، فى بيان له، اليوم، أن الموافقة تأتى استنادا إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الإئتمان فى تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التى تفتقر الضمانات الكافية، واستكمالا للمبادرات الصادرة من البنك المركزى لشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تضمت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالى محافظها الإئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.

وأوضح أنه عند حساب معيار كفاية رأس المال يتم الاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الإئتمان لدى البنوك مع إعطاء الجزء المغطى بتلك الكفالة وزن مخاطر 20%، أما فيما يخص المحفظة المغطاة بخطاب الضمان الصادر من البنك المركزى للشركة يتم إعطائها وزن مخاطر صفر%.

وأشار إلى أنه فيما يخص الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات تضاف ضمانة شركة ضمان مخاطر الإئتمان إلى الضمانات التى يتم الإعتداد بها لدى تكوين المخصص وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسيهلات الممنوحة للعملاء، مشددًا على البنوك العاملة فى مصر ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات اعتبارا من نهاية ديسمبر 2017
المزيد عن: تمويل المشروعات البنك المركزى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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