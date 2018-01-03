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إنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير الزيوت باستثمارات 350 مليون جنيه بالبحيرة (صور)

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:41 م
إنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير الزيوت باستثمارات 350 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
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إسلام أمين
 
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على أرض المحافظة وتذليل ما يعترضها من معوقات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبالها لأحد المستثمرين السعوديين بالشراكة مع مستثمرين مصريين لإنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت من عباد الشمس وفول الصويا والذرة على أرض المشروعات عند الكيلو 57 على الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير.

حيث تبلغ استثمارات المشروع 350 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال 18 شهر لإنتاج 120 ألف طن زيت سنويا لتصل إلى 500 ألف طن زيت سنويا في المرحلة النهائية للمشروع وتوفر من 500 إلى 1000 فرصة عمل.

ووجهت محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص المطلوبة وتقديم كافة التيسيرات لسرعة إنجاز المشروع.
إنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير الزيوت باستثمارات 350 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
إنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير الزيوت باستثمارات 350 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
إنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير الزيوت باستثمارات 350 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
إنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير الزيوت باستثمارات 350 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
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