الزمالك يوافق على انتقال خالد قمر لبتروجت

وافق مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بشكل مبدئي على انتقال خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق بتروجت، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وسمح نادي الزمالك، بفتح باب التفاوض مع الفريق البترولي، من أجل عرض القيمة المالية للتنازل عن خدمات مهاجم منتخب مصر السابق، خلال يناير الجاري.





ويرغب طارق يحيي المدير الفني لفريق بتروجت، في تدعيم خط هجومه خلال الدور الثاني من مباريات الدوري المصري الممتاز.