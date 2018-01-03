ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يوافق على انتقال خالد قمر لبتروجت

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:35 م
الزمالك يوافق على انتقال خالد قمر لبتروجت
خالد قمر
طباعة
محمد الصو
 


وافق مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بشكل مبدئي على انتقال خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق بتروجت، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.


وسمح نادي الزمالك، بفتح باب التفاوض مع الفريق البترولي، من أجل عرض القيمة المالية للتنازل عن خدمات مهاجم منتخب مصر السابق، خلال يناير الجاري.


ويرغب طارق يحيي المدير الفني لفريق بتروجت، في تدعيم خط هجومه خلال الدور الثاني من مباريات الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: كورة رياضة خالد قمر بتروجت الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح عماد متعب في التعاون السعودي؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
تشيلسي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
19:00
-
الزمالك
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:45
-
تورينو
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
20:15
-
سبورتينج براجا
ماريتيمو
-
x
20:15
-
تشافيس
فييرينسي
-
x
22:15
-
بورتو
ريو آفي
-
x
22:15
-
باكوس دي فيريرا
بنفيكا
-
x
23:30
-
سبورتينج لشبونة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الباحة
0
x
14:45
0
الخليج
الإتفاق
-
x
16:40
-
الطائي
الوحدة
-
x
18:45
-
النجوم
كأس ملك إسبانيا
فورمينتيرا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
لييدا ايسبورتيو
-
x
20:00
-
أتلتيكو مدريد
قادش
-
x
22:00
-
إشبيلية
لاس بالماس
-
x
22:00
-
فالنسيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/3/2018 6:03:04 PM