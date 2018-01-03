الملك سلمان يستقبل رئيس قبرص.. وهؤلاء حضروا اللقاء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الأربعاء (3 يناير 2018) في قصر اليمامة بالرياض.





كان في استقبال الرئيس القبرصي خلال زيارته التاريخية إلى المملكة، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز. وقد أجريت للرئيس القبرصي مراسم استقبال رسمية؛ حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم صافح كبار مستقبليه.





وقد كان في استقباله الأمراء عبد الإله بن عبد العزيز (المستشار الخاص لخادم الحرمين)، والدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير (مستشار خادم الحرمين)، وخالد بن بندر بن عبد العزيز (مستشار خادم الحرمين)، والدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز (وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين)، والدكتور عبد العزيز بن سطام (مستشار خادم الحرمين).





كما كان في استقباله الأمراء عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزير الداخلية)، وخالد بن عبد العزيز بن عياف (وزير الحرس الوطني)، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.





وصافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس القبرصي، وصحب الرئيس الضيف إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي؛ حيث صافح أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.





وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريمًا لفخامته والوفد المرافق له.





حضر الاستقبال والمأدبة الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز.





وحضرها الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز والأمير نواف بن عبدالله بن سعود والأمير تركي بن فهد بن جلوي والأمير نواف بن محمد بن عبدالله والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد والأمير الدكتور سعود بن سلمان والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد.





حضرها أيضا الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف والأمير منصور بن ثنيان بن محمد والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز.





كما حضرها الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.