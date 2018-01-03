سفراء دول التحالف يدينون استمرار ميليشيات الحوثي في قتل وترويع الآمنين



وأدان السفراء وفقا لتصريحات نقلتها فضائية "الإخبارية السعودية"، اليوم الأربعاء، أيضا استمرار ميليشيا الحوثي في حصار المدن وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي واستمرارها في تهديد المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.



كما أدانوا استمرار ميليشيات الحوثي رفض الحل السياسي وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.



وجدد سفراء دول التحالف إدانتهم لاستمرار تدخل إيران في اليمن ومد الحوثي بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية، معربين عن استنكارهم وشجبهم لاستمرار مليشيا الحوثي في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق في اليمن والاستيلاء عليها، مما أدى إلى تردي الحالة الإنسانية في تلك المناطق.



وأكد سفراء التحالف دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث: ( المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216).



هذا واجتمع سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون،اليوم في مقر وزارة الخارجية بالرياض.



وجرى خلال الاجتماع بحث المستجدات على الساحة اليمنية، ثم استعراض الجهود القائمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على مساراتها الثلاثة (السياسية، العسكرية، الإنسانية) بما في ذلك جهود التنسيق والتشاور القائم مع الأطراف الدولية الفاعلة.

أدان سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بشدة استمرار ميليشيات الحوثي الإيرانية، في قتل وترويع الآمنين وتصفية السياسيين اليمنيين، في العاصمة اليمنية صنعاء.