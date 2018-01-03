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صواريخ باليستية جليدية وسط بيونج يانج

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:29 م
صواريخ باليستية جليدية وسط بيونج يانج
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الفجر
 
أقيم وسط العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج بحلول السنة الجديدة مهرجان للتماثيل الجليدية يختلف كثيرا عن مهرجانات مماثلة نظمت في دول أخرى بالمناسبة نفسها.

ونشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية صورا تظهر المواطنين المحتفلين بعيد رأس السنة في ساحة كم إل سونغ، وخلفهم تمثال هائل يشبه صاروخ "هواسونغ 15" الباليستي العابر للقارات والذي أعلنت بيونغ يانغ عن اختباره الناجح في أواخر نوفمبر من العام المنصرم. كما نقلت "روسيا اليوم"

وتظهر صور أخرى مجسمات صواريخ متعددة من الأسلحة الكورية الشمالية.

وجاء ذلك بالتزامن مع تحذير زعيم البلاد كيم جونج أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه يمتلك "زرا أحمر على طاولته"، تلويحا بإمكانية توجيه ضربة إلى أراضي الولايات المتحدة في أي لحظة.

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