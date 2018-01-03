"مياه الشرب" في المنيا تنفي غلق 67 محطة تنقية بسبب السدة الشتوية
الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:29 م
نفي الدكتور إبراهيم خالد، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ما تم تداوله اليوم الأربعاء، على أحد المواقع الإخبارية، والذي يفيد بغلق 67 محطة تنقية مياه الشرب على نهر النيل، والبحر اليوسفي، وترعة الإبراهيمية، جزئيًا، بسبب السدة الشتوية، وتعرض مأخذ المحطات للإطماء.
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