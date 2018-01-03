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وكيل "تعلم بني سويف" يتفقد لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي

الأربعاء 03/يناير/2018 - 04:29 م
وكيل تعلم بني سويف يتفقد لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي
وكيل تعليم بني سويف يتفقد لجان الامتحانات
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أحمد فتحي الدسوقي
 
تفقد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لجان إمتحانات الصف السادس الابتدائي مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي، التي بدأت اليوم الأربعاء، بمشاركة 57 ألف و249 طالبًا وطالبة، بجميع مدارس الإدارات التعليمية السبعة.

واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة والطباعة، ومدي جاهزية اللجان بالشكل الملائم الذى يضمن للطلاب اداء الامتحانات فى اجواء مناسبة، وتم مراعاة المواصفات التى اقرتها الوزارة بالورقة الامتحانية.

وأشار وكيل التعليم في بني سويف، إلى أنه وجه واضعي الأسئلة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وأن تكون شاملة للمنهج الدراسي ومراعاة المستويات العلمية، مشددًا على الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات وتصحيح كل جزئية لمصلحة الطلاب.
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