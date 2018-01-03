هكذا دعمت أسما شريف منير خطيبها محمود حجازي !





حرصت خبيرة التجميل أسما شريف منير، على دعم خطيبها محمود حجازي بعد نشره لصورة من كواليس مسلسل "الأب الروحي" لموسمه الثاني.









وكتبت أسما، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أكتر دور حباه، حسه انكم هتحبوه.. لأ أنا متأكدة ان شاء الله".





وتابعت:" قعدنا أنا وحجازي ذاكرناه مع بعض كنت منبهرة بطاقته و موهبته، عامل تفاصيل حلوة أوي بجد، عجبني كمان عشان حجازي عنده طاقة تمثيل رهيبه فمساحة الدور هتخليه يلعب ويظهر جزء من موهبته ويقدملكم حاجة جديدة ومختلفة،، يا رب ديمًا موفق ورافع راسي،، بحبك يايتيم".



