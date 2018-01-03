تعرف على إيرادات "Ferdinand" لجون سينا في دور العرض السينمائي

حصد فيلم الأنيميشن الكوميدى "Ferdinand" إيرادات بلغت 128 مليون دولار أمريكي في أسبوعه الثالث ، وذلك منذ طرحه في 15 ديسمبر 2017.









ويشارك في بطولة "Ferdinand" بالأداء الصوتي عدد كبير من النجوم أبرزهم جون سينا، بوبى كانافال، ديفيد تينانت، جينا رودريجز، دانيلا بوباديا، كيت ماكينون، تأليف الثلاثى رون بيرش ودون رايمر وديفيد كيد، إخراج كارلوس سالدانا.







