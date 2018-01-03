لوجان بول يعتذر عن نشر مقطع فيديو لشخص منتحر

اعتذر نجم موقع يوتيوب الأمريكي لوجان بول يوم الثلاثاء عن نشر مقطع فيديو لجثة شخص انتحر في اليابان قائلا إنه اقترف ”خطأ فادحا“ ويشعر بالخجل من نفسه.

ولبول (22 عاما) الذي ينشر تدوينات بالفيديو بشكل شبه يومي على يوتيوب أكثر من 15 مليون متابع. واعتذر عن الضحك مع أصدقائه على الجثة التي صوروها وهي متدلية من شجرة فيما يسمى بغابة الانتحار في اليابان ولنشر الفيديو على يوتيوب.





وحذف لوجان الفيديو يوم الاثنين بعد أن أثار انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال في مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان (آسف جدا) ”أخطأت الحكم بشدة وبشكل مستمر ولا أتوقع أن يُغفر لي. وأنا هنا ببساطة لكي أعتذر“.





وأضاف ”ارتكبت خطأ فادحا. ولا أتوقع أن يغفر لي. أنا خجل من نفسي وأشعر بخيبة أمل“.





وصور لوجان مقطع الفيديو خلال زيارة لغابة أوكيجاهارا في اليابان على سفوح جبل فوجي والمعروفة بأنها تشهد حالات انتحار كثيرة. وروج لوجان للمقطع في حسابه على تويتر في مطلع الأسبوع باعتباره ”مقطع الفيديو الأكثر جنونا وواقعية“.





وجاء رد الفعل سريعا إذ وصف منتقدون مقطع الفيديو بأنه مقزز ويفتقر للذوق.





وكتبت كاتلين دوتي وهي متعهدة لدفن الموتى بلوس انجليس ومؤلفة كتاب (فروم هير تو إترنيتي) في تغريدة على تويتر ”يعتقد لوجان بول أنه يصنع التاريخ في اليوتيوب بنشر مقطع فيديو لجثة شخص توفي نتيجة الانتحار.. أنت لست نيل أرمسترونج يا أخي“.



