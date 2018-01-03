توقيت وتفاصيل مباراة طلائع الجيش والزمالك اليوم الأربعاء 3-1-2018 في الدوري المصري
الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:44 ص
أحمد عصام
يلتقي نادي طلائع الجيش، مع منافسه الزمالك، اليوم الأربعاء 3-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً، على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت
عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة
أون سبورت
- قناة
دي أم سي الرياضية
- النايل
سبورت الرياضية
ويحتل
الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يحل فريق طلائع الجيش في المركز الحادي
عشر برصيد 19 نقطة.
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