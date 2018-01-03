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توقيت وتفاصيل مباراة طلائع الجيش والزمالك اليوم الأربعاء 3-1-2018 في الدوري المصري

الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:44 ص
توقيت وتفاصيل مباراة طلائع الجيش والزمالك اليوم الأربعاء 3-1-2018 في الدوري المصري
الزمالك
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي طلائع الجيش، مع منافسه الزمالك، اليوم الأربعاء 3-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً، على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم سي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يحل فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

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