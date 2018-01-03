توقيت وتفاصيل مباراة طلائع الجيش والزمالك اليوم الأربعاء 3-1-2018 في الدوري المصري

يلتقي نادي طلائع الجيش، مع منافسه الزمالك، اليوم الأربعاء 3-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً، على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يحل فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.