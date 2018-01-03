أخبار الكرة العالمية يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.. "محرز" يتألق و"ديمبلي" يعود

يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية حدثت على مدار اليوم، ومن أهمها اقتراب عودة ديمبلي لبرشلونة ودخول هاري كين نجم توتنهام دائرة اهتمامات ريال مدريد.

رياض محرز يتألق من جديد في الوقت المناسب

ليفربول يحدد شرطه للاستغناء عن "كوتينيو" لبرشلونة

إنتر ميلان يستهدف نجمي برشلونة ومانشستر يونايتد

ليكيب تعلن عن التشكيلة الأفضل في 2017

مورينيو يحدد موعد عودة لوكاكو

ليستر سيتي يرفض المجازفة بـ"فاردي"

برشلونة يعلن عودة ديمبيلي وتعافيه من الإصابة

أخبار ريال مدريد - الملكي يعرض بيل و150 مليون يورو مقابل ضم هاري كين

كافاني يكشف حقيقة خلافاته مع نيمار