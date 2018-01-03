في عيد ميلادها.. تعرف على مسيرة إلهام شاهين في عالم الشهرة والأضواء (بروفايل)

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، المولودة في مثل هذا اليوم الموافق 3 يناير 1960، وعمتها هي الممثلة الشهيرة إلهام زكي.





حياتها الشخصية

ولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.





مسيرتها الفنية

بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها: (أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس) وغيرهم الكثير من أعمال الدراما الناجحة، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات ووالتسعينيات.

للفنانة إلهام شاهين، أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام (أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت)، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل (الجنتل، سوق المتعة).

وحصلت على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام (يا دنيا يا غرامي، الجنتل)، ولها تجارب في الإنتاج مؤخرًا مثل (أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد).







