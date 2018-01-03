ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في عيد ميلادها.. تعرف على مسيرة إلهام شاهين في عالم الشهرة والأضواء (بروفايل)

الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:22 ص
في عيد ميلادها.. تعرف على مسيرة إلهام شاهين في عالم الشهرة والأضواء (بروفايل)
الهام شاهين
طباعة
الفجر الفني
 

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، المولودة في مثل هذا اليوم الموافق 3 يناير 1960، وعمتها هي الممثلة الشهيرة إلهام زكي.


حياتها الشخصية

ولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.


مسيرتها الفنية

بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها: (أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس) وغيرهم الكثير من أعمال الدراما الناجحة، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات ووالتسعينيات.

للفنانة إلهام شاهين، أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام (أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت)، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل (الجنتل، سوق المتعة).

وحصلت على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام (يا دنيا يا غرامي، الجنتل)، ولها تجارب في الإنتاج مؤخرًا مثل (أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد).



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عيد ميلاد سينما دراما بروفايل الهام شاهين الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
تشيلسي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
19:00
-
الزمالك
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:45
-
تورينو
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
20:15
-
سبورتينج براجا
ماريتيمو
-
x
20:15
-
تشافيس
فييرينسي
-
x
22:15
-
بورتو
ريو آفي
-
x
22:15
-
باكوس دي فيريرا
بنفيكا
-
x
23:30
-
سبورتينج لشبونة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الباحة
-
x
14:45
-
الخليج
الإتفاق
-
x
16:40
-
الطائي
الوحدة
-
x
18:45
-
النجوم
كأس ملك إسبانيا
فورمينتيرا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
لييدا ايسبورتيو
-
x
20:00
-
أتلتيكو مدريد
قادش
-
x
22:00
-
إشبيلية
لاس بالماس
-
x
22:00
-
فالنسيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/3/2018 5:43:03 AM