موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الأربعاء 3-1-2018 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة
الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:26 ص
أحمد عصام
يلتقي اليوم الأربعاء، فريقا يوفنتوس وتورينو، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس إيطاليا.
وتقام
المباراة في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:45 مساءً بتوقيت
القاهرة.
ومن
المقرر أن يتم نقل اللقاء حصريا على قناة أبوظبي الرياضية 3 HD.
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