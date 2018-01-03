موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الأربعاء 3-1-2018 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الأربعاء، فريقا يوفنتوس وتورينو، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء حصريا على قناة أبوظبي الرياضية 3 HD.