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موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الأربعاء 3-1-2018 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:26 ص
موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم الأربعاء 3-1-2018 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة
يوفنتوس
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أحمد عصام
 

يلتقي اليوم الأربعاء، فريقا يوفنتوس وتورينو، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس إيطاليا.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء حصريا على قناة أبوظبي الرياضية 3 HD.

المزيد عن: يوفنتوس كأس إيطاليا قناة ابوظبي رياضة تورينو القنوات الناقلة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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