ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل نهائي خليجي 23 بين الامارات وعمان والقنوات الناقلة للمباراة النهائية

الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:21 ص
تفاصيل نهائي خليجي 23 بين الامارات وعمان والقنوات الناقلة للمباراة النهائية
عمان
طباعة
الفجر الرياضي
 

صعد منتخبا الإمارات وعمان إلى نهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة حاليًا بدولة الكويت.

 

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب الإمارات إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره العراقي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

 

ويلتقي منتخبا عمان والإمارات في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، على ملعب "جابر" الدولي في الكويت.

 

وتنقل المباراة، على العديد من القنوات الرياضية العربية، ولعل أبرزها قنوات السعودية الرياضية والكويت الرياضية ودبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية والدوري والكأس القطرية وعمان الرياضية وإم بي سي برو الرياضية.


 

 

المزيد عن: موعد مباراة عمان والامارات عمان رياضة تفاصيل نهائي بحريني القنوات الناقلة الإمارات الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب بطولة الخليج 23 الحالية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:45
-
تشيلسي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
19:00
-
الزمالك
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:45
-
تورينو
الدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
-
x
20:15
-
سبورتينج براجا
ماريتيمو
-
x
20:15
-
تشافيس
فييرينسي
-
x
22:15
-
بورتو
ريو آفي
-
x
22:15
-
باكوس دي فيريرا
بنفيكا
-
x
23:30
-
سبورتينج لشبونة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الباحة
-
x
14:45
-
الخليج
الإتفاق
-
x
16:40
-
الطائي
الوحدة
-
x
18:45
-
النجوم
كأس ملك إسبانيا
فورمينتيرا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
لييدا ايسبورتيو
-
x
20:00
-
أتلتيكو مدريد
قادش
-
x
22:00
-
إشبيلية
لاس بالماس
-
x
22:00
-
فالنسيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/3/2018 5:44:04 AM