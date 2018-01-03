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توقيت مباراة عمان والإمارات في نهائي خليجي 23 والقنوات الناقلة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:19 ص
توقيت مباراة عمان والإمارات في نهائي خليجي 23 والقنوات الناقلة
الإمارات
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الفجر الرياضي
 

تأهل منتخبا الإمارات وعمان إلى نهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة حاليًا بدولة الكويت.

 

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب الإمارات إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره العراقي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

 

ويلتقي منتخبا عمان والإمارات في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، على ملعب "جابر" الدولي في الكويت.

 

وتنقل المباراة، على العديد من القنوات الرياضية العربية، ولعل أبرزها قنوات السعودية الرياضية والكويت الرياضية ودبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية والدوري والكأس القطرية وعمان الرياضية وإم بي سي برو الرياضية.

 

 

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