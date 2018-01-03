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نادر شوقي: الثقة ضاعت بين متعب والبدري وهدفه المشاركة في كأس العالم

الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:12 ص
نادر شوقي: الثقة ضاعت بين متعب والبدري وهدفه المشاركة في كأس العالم
البدري ومتعب
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ريهام عبدالمحسن
 

أكد نادر شوقي وكيل عماد متعب نجم الأهلي والمعار للتعاون، بأن الثقة ضاعت بينه متعب وبين حسام البدري المدير الفني للفريق، وأكد أن هدفه المشاركة في كأس العالم.

 

وقال شوقي في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "عقد متعب مع الأهلي ينتهي الموسم الجاري وسأسافر معه للسعودية للتوقيع على العقود في الخامس أو السادس من الشهر الجاري".

 

وأضاف: "الثقة ضاعت بين البدري ومتعب وكان يتضايق بسبب عدم مشاركاته في المباريات ووعودة المتكررة له بالمشاركة وسيكون تحت أمر الأهلي عقب انتهاء إعارته مع التعاون".

 

واختتم شوقي تصريحاته قائلاً: "متعب هدفه تقديم مستوى طيب مع التعاون للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم".

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