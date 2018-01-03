إضراب واعتصام وانتخابات.. "الصيادلة على مدار عام 2017" (حصاد)

إضراب جزئى لتوفير الدواء



إضراب كلى لـ"تعسف الصحة"

انتخابات التجديد النصفى فى 27 مقرًا بالجمهورية

أجرت فى شهر مارس انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للصيادلة، والتى تنافس عليها 214 صيدليًا مرشحين على 12 مقعدًا بالمجلس.



وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الأنتخابات، فوز كل من الدكتور أحمد فاروق والدكتور أحمد أبودومة والدكتور حسام حريرة بمقاعد مجلس النقابة على المستوى العام فوق السن.



وفاز كل من الدكتور أحمد عبيد والدكتور محمد مكاوى ومحمد عصمت بمقاعد مجلس النقابة العامة على المستوى العام تحت السن.



وفاز الدكتور ثروت حجاج بمقعد شرق الدلتا وعمرو زكريا بمقعدى غرب الدلتا وفتح الله الشرقاوى بمقعد وسط الدلتا والدكتور وحيد عبد الصمد بمقعد شمال الصعيد ومحمد يحى بمقعد القاهرة والجيزة وأحمد صلاح بمقعد جنوب الصعيد.



إسقاط عضوية صاحب سلسلة صيدليات شهيرة

أعلنت النقابة عن إصدار محكمة استئناف القاهرة حكم قضائى نهائى رقم 5135 لسنة 131 ق بإسقاط عضوية يسرى أبوالعلا عبد الظاهر فرغى (صاحب سلسلة صيدليات على إيمدج)، لإدانته ببيع أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.



قانون مزاولة الصيادلة والصراع على المكاسب

تعرضت النقابة فى شهر مايو لهجمة شرسة الغرض منها تقويض المهنة وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسى الربح والإثراء على حساب المريض المصرى وصحته وعلاجه.



وقال النقابة إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة كان حريصًا على عدم تداخل المهن المختلفة مع مهنة الصيادلة فى كل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وما يتعلق به حفاظا على هذه السلعة الحيوية، مؤكدة أن قانون مزاولة المهنة الجديد راعى اختصاصات الأطباء البشريين وحددتها فى المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب فى إبداء المشورة الطبية وعيادة المريض جراء عملية جراحية وغيرة ولم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء.



اتفاقية مع بنك مصر

أعلن الدكتور محيى عبيد النقيب العام لصيادلة مصر عن اتفاقية بين نقابة الصيادلة وبنك مصر "قرض المليار" وهو قرض قيمته مليار جنيه لصيادلة مصر بفائدة 3%.



اقرار لائحة استشاريين صناعة الدواء

أقرت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة رقم (48) المنعقد بتاريخ 1882017، بنود لائحة اعتماد الصيادلة الاستشاريين فى مجال الصناعة.



وقد أقرت هيئة مكتب النقابة فى اجتماعها رقم (65) المنعقد بتاريخ 2182017.



وتأتى هذه الخطوة كخطوة أساس فى مجال ضبط أعمال إنشاء واعتماد مصانع الدواء وخطوط الإنتاج الجديدة، بما يتفق وقانون تراخيص المصانع رقم (15) لسنة 2017.



6 مطالب لفض اعتصامها.. أبرزها سحب الأدوية منتهية الصلاحية

دخل اعضاء النقابة فى اعتصام مفتوح بمقر النقابة العامة للمطالبة بـ 6 مطالب تساهم فى تحسين وضع المهنة، وجاءت كالآتى:



1- توحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة.



2- العودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات.



3- إلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القرار رقم 378).



4- سحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنه 2017.



5- الالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016.



6- الالتزام بصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين.



أزمة رسوم "القيد والاشتراكات"



أكدت نقابة الصيادلة، أنه لاصحة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفع مجلس نقابة الصيادلة لرسوم القيد واشتراكات النقابة لعام 2017، مشيرة إلى أن آخر زيادة للاشتراك السنوي أقرتها جمعية اتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2016 بهدف رفع المعاش الشهري للأعضاء



تشكيل لجنة لوضع لائحة تنفيذية لقانون التأمين الصحى

قالت نقابة الصيادلة، إنه تم بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، عقد اجتماع لمجلس نقابة صيادلة مصر، لبحث خطوات النقابة بعد موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحى.



تعليق عمومية "المهن الطبية"

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا، بعد تعليق اتحاد نقابات المهن الطبية للجمعية العمومية التي دعا لها في وقت سابق لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد.

وانسحب وفد نقابة الصيادلة، من الاجتماع التنسيقي للجمعية العمومية، بعد تقدم ممثلي نقابات: الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين، بطلب لتعليق أعمال الجمعية العمومية.



مبادرة لمقاطعة الأدوية وكافة المنتجات الأمريكية

أطلقت النقابة مبادرة لمقاطعة الأدوية وكافة المنتجات الأمريكية، إضافة إلى مقاطعة كل من يدعم الجانب الأمريكي في قراراتها العنصرية الخاصة بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل.



أزمة نقص البنسلين

أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن مصر تعاني من أزمة في نقص البنسلين طويل المفعول، موضحًا أن هذه الأزمة منذ 3 أشهر، مؤكدا ان تم توفير البنسلين طويل المفعول في المستشفيات، أما الصيدليات بها عجز شديد جدًا، مشيرا، إنه لا بد أن يكون هناك حس وطني لدى المواطن ويراعي هذه الأزمة ولا يقوم بتخزين العقار حتى يكفي باقي المرضى.



تعددت إزامات ومواقف نقابة الصيادلة على مدار عام كامل، بين إضراب ووقفات احتجاجية وانتخابات واسقاط عضوية وقوانين واعتصامات ومبادرات وعموميات، وأحداث أخرى عديدة حاولت "الفجــر" ابراز أهمهاعلى النحو التالى:نظمت نقابة الصيادلة يوم 15 يناير إضراب جزئى لمدة اسبوعين، من خلال إغلاق الصيداليات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك اعتراضا علي سياسات وزير الصحة الخاصة، بملف الدواء والذي يعد أمن قومي وتفاقم الأزمات في عهده، والتسعير العشوائي للدواء، وايضًا اعتراضا علي عدم إصدار قرار بسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا علي صحة المواطنين وحفاظا علي مقدرات الصيدلياتكما نظمت الصيادلة إضرابًا كليًا يوم 12 فبراير في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، بسبب ما وصفته بـ"القرارت المتعسفة لوزارة الصحة"، مؤكدةً أن "النقابة لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار (مهنتي هي وطني)، وقرر مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية امتناع الصيدليات عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.