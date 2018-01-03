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نائب: الحكومة تستدين بعشوائية

الأربعاء 03/يناير/2018 - 03:11 ص
نائب: الحكومة تستدين بعشوائية
طلعت خليل عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تستدين بعشوائية، وبعض القروض لا يتم توجيهها إلى مساراتها الصحيحة.

وأضاف "خليل" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحكومة حصلت على قرض قيمته 50 مليون يورو، أنشأت بـ30 مليون منه محطة طاقة شمسية، وتم رصد 20 مليون يورو للتدريب، لافتا إلى أن ذلك استدانة عشوائية.

وأشار إلى أن جميع الهيئات الاقتصادية تخسر وتستدين، ما عدا هيئة البترول، وقناة السويس اللتان يحققان أرباح.
المزيد عن: مصر مجلس النواب العاشرة مساء الحكومة اقتصاد
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