نائب: الحكومة تستدين بعشوائية



وأضاف "خليل" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحكومة حصلت على قرض قيمته 50 مليون يورو، أنشأت بـ30 مليون منه محطة طاقة شمسية، وتم رصد 20 مليون يورو للتدريب، لافتا إلى أن ذلك استدانة عشوائية.



وأشار إلى أن جميع الهيئات الاقتصادية تخسر وتستدين، ما عدا هيئة البترول، وقناة السويس اللتان يحققان أرباح.

قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تستدين بعشوائية، وبعض القروض لا يتم توجيهها إلى مساراتها الصحيحة.