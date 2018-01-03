فرج عامر: الإصابات السبب في تراجع نتائج سموحة.. ولن نفرط في أي لاعب

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الثلاثي الإفريقي الجديد المنضم حقق مستوى تهديفي قوي مع أنديتهم ومنتخب غانا.

وأضاف فرج عامر خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "كثرة الإصابات هي السبب في تراجع نتائج وأداء الفريق خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "الأهلي أرسل عروض رسمية لثلاثي الفريق عبدالله بكري، ياسر إبراهيم، محمود عبد العزيز، ولكن من الصعب التفريط في هؤلاء اللاعبين، لعدم وجود البديل".

وتابع: "أرسل إلينا 9 عروض لبيع لاعبين من الفريق، من أندية كبيرة في السعودية والسودان، ولكن تم رفض هذة العروض، لأننا نريد تحقيق مركز جيد في الدوري، لنلعب بطولة إفريقيا الموسم القادم".