ماجد الكدواني: "طلق صناعي" لا ينتقد مصر.. وهذه علاقته بـ"الإرهاب والكباب"

أكد النجم ماجد الكدواني، أن فيلم "طلق صناعي" واجه صعوبات تطلبت مجهودًا كبيرًا منذ البدء في تصويره وحتى خروجه إلى النور للعرض الجماهيري الأول خلال مهرجان "دبي" السينمائي الدولي، في دورته ال14، واصفا الأمر بأنه كان أشبه بأم تضع مولودها، واستلزم استخدام طلق صناعي حقيقي.

وأضاف الكدواني، خلال تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم، بسينما كايرو فيستيفال مول، أنه تحمس للتعاون مع المؤلف والمخرج خالد دياب، في أولى تجاربه الإخراجية، بالرغم من تحفظه السابق على هذا الأمر، بسبب إعجابه بالفكرة وثقته الكبيرة في نجاح السيناريو المكتوب.

وعن الأزمات الرقابية التي تعرض لها الفيلم قبل عرضه الأول في مصر، قال الكدواني، إنه لم يكن على علم تام بتفاصيل الأزمة، مؤكدًا أن الشركة المنتجة والمخرج خالد دياب، بحثا الأمر مع خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، حتى تمت الموافقة على عرضه في موعده دون تأخير.





وأشاد الكدواني، بردود فعل الجمهور عند مشاهدة الفيلم للمرة الأولى، ضمن قسم "ليال عربية" بمهرجان دبي السينمائي الدولي، مؤكدًا أنه لم يتوقع هذا النجاح، فضلا عن امتلاء القاعة الرئيسية التي يقام بها حفل افتتاح المهرجان، بنحو 1000 متفرج، نظرًا لكثافة الإقبال الجماهيري عليه.





ونفى الكدواني، وجود تشابه بين فيلمي "طلق صناعي" و"الإرهاب والكباب" الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1992، من حيث القصة، مؤكدًا أن ما ورد في الإعلان الدعائي لفيلمه مجرد "إفيه"، مشيرًا إلى اعتماد المؤلفين على نحو 36 تيمة درامية، وهو عدد محدود، ولكن الفرق يكمن في تناول الفكرة، بحسب وصفه.





وتابع الكدواني، أن الفيلم بعيد عن السياسة، وتتضمن قضيته رغبة المصريين في الهجرة للخارج، مؤكدًا أن اختيار دولة أمريكا جاء من منطلق الحلم الشائع لدى أغلب الشباب، مضيفًا أن الفيلم لا يقدم نقدًا لاذعًا لمصر بل يعد بمثابة عتاب الابن لأمه، بسبب حبه لها.





وعن التعاون الثاني مع الفنانة حورية فرغلي، بعد فيلم "ديكور"، أكد الكدواني، أنه يستمتع بالعمل معها، إضافة إلى إعجابه بالفيلمين، من حيث القصة والإخراج وشركة الإنتاج، موضحًا أنه يعتمد في اختياراته الفنية على الأفلام والروايات التي تلمسه، وهذا سبب رفضه العديد من الأدوار.





وكشف الكدواني، عن مشاركته كضيف شرف، في فيلم "الضيف" مع النجم عمرو سعد، والمؤلف إبراهيم عيسى، والمخرج هادي الباجوري، مؤكدًا أنه من المفترض أن يشارك بمشهد واحد خلال الأحداث، مضيفًا أنه ينتظر الوقوف على التفاصيل الأولية للدور قبل البدء في التصوير.





واختتم الكدواني، أنه مشغول حاليًا بتصوير دوره في فيلم "تراب الماس" المأخوذ عن رواية أحمد مراد، ويخرجه مروان حامد، معبرًا عن سعادته بهذه التجربة خاصة بعد النجاح الكبير للرواية، مؤكدصا أنه تأكد من انتهاء الخلافات القديمة التي نشبت حول الفيلم، وذلك قبل الموافقة على المشاركة به.



