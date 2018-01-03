نائب: "المواطن اضحك عليه بالدعم".. وآخر يرد



وأضاف "عطية" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المواطن "اضحك عليه بالدعم" طوال السنوات الماضية، للإرضائه، ما أدى للأوضاع التي وصلنا لها حاليا.



وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك 25 مليون مواطن أمي في مصر.



من جانبه، حذر وائل الإبرشي، هذا النائب من مغبة إصدار تصريحات دون الاستناد إلى مصادر موثقة، مثل تورط بعض الساسة في أن المواطنين أميين ولا يستحقون الديمقراطية.



أما طلعت خليل، عضو مجلس النواب، شدد على أهمية إرضاء المواطنين، وأنه على الحكومة العمل على ذلك، مؤكدا: "أعترض على كلمة اضحك على المواطن، لأن المواطن محدش يضحك عليه".

قال محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن الدولة يجب أن تعمل لمصلحة المواطن، وليس لإرضائه، مشيرا إلى أن بعض الأشياء لن ترضى المواطنين ولكن يجب عملها مثل تحرير سعر الصرف.