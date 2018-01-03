نائب: 2017 عام الصبر.. و2019 جني الثمار

قال محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن عام 2017 كان عام الصبر، وعام جني الثمار سيكون في عام 2019، لافتا إلى أن تقييم الحكومة لا بد أن يكون موضوعي.



وتابع "عطية"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن مصر كانت بعد ثورة 25 يناير لم يكن بها احتياطي نقدي، أما الآن الوضع تغير بشكل كبير، معقبا: "مستلمين البلد ما فيهاش فلوس".



وأشار إلى أن مصر تمر بظرف تاريخي مختلف تمامًا عن أي ظرف سابق، والبرلمان في حالة استثنائية، ولا بد أن نتحدث عن الحكومة بموضوعية شديدة.

