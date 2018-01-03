"أبوحامد": مصر وصلت لمرحلة أنها ستفلس إذا لم تقم بالإجراءات الإصلاحية

قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن أداء الحكومة لا بد ـن يتضمن الحديث عن الوضع في البلاد عند بداية عملها، والنظر في التعهدات التي وضعتها على نفسها.



وأضاف "أبوحامد"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، أن الإجراءات الاقتصادية التي وصفت بالصعبة لم تكن مفاجأة، وكانت عبارة عن قرارات جراحية لأن الدولة المصرية لم تكن تستطيع أن تكمل يوم واحد في الوضع التي كانت عليه.



وأشار إلى أن الكثير من المؤسسات الدولية أشادت بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، خاصة أن مصر وصلت لمرحلة أنها ستفلس إذا لم تقم بهذه الإجراءات، وهذا كان يُعني أن المواطن بدلًا من أن يحصل على راتبه الذي لا يكفيه، لن يأخذه من الأساس.

