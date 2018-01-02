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مسيرات فى باكستان ضد تصريحات ترامب

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:20 م
مسيرات فى باكستان ضد تصريحات ترامب
مسيرات فى باكستان ضد ترامب
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خاطر عبادة
 

خرجت مسيرات حاشدة فى شوارع مدن لاهور وكاراتشى الباكستانية، احتجاجاً على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر أمس.


وخلال التظاهرات، التى نظّمتها جماعة الدعوة، ومجلس ضيفا باكستان، الذى يضم 40 حزب سياسية ودينى بالبلاد، رفع المتظاهرون لافتات مناهضة لترامب، كما أشعلوا النيران فى العلم الأمريكى.


كما استدعت الخارجية الباكستانية، الإثنين السفير الأمريكى بالبلاد "دفيد هيل" بعد تهديد ترامب بقطع المساعدات واتهامه لباكستان بتقديم ملاذ آمن للإرهابيين من أفغانستان.

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