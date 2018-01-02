أحمد فرحات ضيف برنامج "سيلفي مع هيما" على شاشة نايل كوميدي

يستضيف برنامج "سيلفى مع هيما" فى العاشرة والنصف مساء الخميس المقبل على شاشة "نايل كوميدى" الفنان أحمد فرحات فى حوار شيق عن المواقف الكوميدية فى حياته سواء كانت مع والده وأخواته والفنان عبد الحليم حافظ، وعن سر حُبه للفنان إسماعيل يس والفنان عبد المنعم إبراهيم، البرنامج فكرة وتقديم إبراهيم القاضى وإخراج محمد ماهر، ويذاع الخميس فى العاشرة والنصف مساء والإعادة الجمعة الساعة الثانية والنصف ظهرا.









يُذكر أن فرحات لقب فى طفولته بالطفل المعجزة، وقدم عددا كبيرا من الأفلام منها معبودة الجماهير وآخر شقاوة وإسماعيل ياسين فى السجن ونهر الحب وإشاعة حب وسر طاقية الإخفاء.