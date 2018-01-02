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"أرض الصالحين" يستعرض أسرار وحكايات مسجد أحمد بن طولون على قناة "اقرأ".. الليلة

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:18 م
أرض الصالحين يستعرض أسرار وحكايات مسجد أحمد بن طولون على قناة اقرأ.. الليلة
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الفجر الفني
 

تعرض قناة "اقرأ" الليلة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، حلقة خاصة من برنامج "أرض الصالحين" تستعرض أهم أسرار ومعالم مسجد أحمد بن طولون، الذي يعد من أقدم وأعرق المساجد الأثرية بمصر، كما يقوم البرنامج بإلقاء الضوء على قصة وتاريخ بناءه وأهم ما يميزه وأيضا أهم الأحداث التاريخية التي ارتبطت به وبمؤسسه أحمد بن طولون.

 

البرنامج يعرض كل يوم وثلاثاء وأربعاء الساعة العاشرة مساء، ويعاد عرضه يومي السبت والأحد الساعة 11:30 ظهرا.

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