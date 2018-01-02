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يلا شوت مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر اليوم 2-1-2018 خليجي 23

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:16 م
يلا شوت مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر اليوم 2-1-2018 خليجي 23
عمان والبحرين
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر اليوم 2-1-2018 خليجي 23.

مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر اليوم 2-1-2018 خليجي 23 "كأس الخليج"، ويلا شوت مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر ماتش البحرين وعمان اليوم الثلاثاء 2-1-2018 في بطولة خليجي 23 "كأس الخليج".

معلومات عن مباراة عمان والبحرين مباشر اليوم، عمان Vs البحرين، البطولة : خليجي 23 (كأس الخليج)، القنوات الناقلة : الكأس 1 + الكأس 2 + أبو ظبي الرياضية 1 + عمان مباشر + الكويت بلس + دبي الریاضية 1 + برو سبورت 1 + السعودية الرياضية 1.

الملعب : استاد جابر الاحمد الدولي، المعلقين : عبدالله السعدي (دبي الرياضية 1) + عيسى الحربين (برو سبورت 1) + أحمد الطيب (الكأس 1) + خليل البلوشي (الكأس 2) + علي الربيع (السعودية الرياضية 1) + علي حميد وعبدالله الحربي (أبو ظبي الرياضية 1) .

موعد مباراة عمان والبحرين لايف اليوم ، 5:15 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:15 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

كورة لايف مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر 02-01-2018 خليجي 23 (كأس الخليج).

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