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محمد صلاح يتوج بجائزة الأسد الذهبي (ثاني مصري)

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:09 م
محمد صلاح يتوج بجائزة الأسد الذهبي (ثاني مصري)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
توج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في إفريقيا والتي تمنحها سنويا جريدة "المنتخب" المغربية ليكون ثاني لاعب مصري يفوز بها بعد محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق.

المتوجون بجائزة الأسد الذهبي

2004: صامول إيتو (الكاميرون ـ برشلونة) 

2005: ديديه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي)

2006: ديديه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي) 

2007 : ديديه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشلسي) 

2008: محمد أبوتريكة (مصر ـ الأهلي) 

2009: صامويل إيتو ( الكاميرون ـ إنتر ميلان) 

2010 : صامويل إيتو (الكاميرون ـ إنتر ميلان) 

2011: سيدو كيتا (مالي ـ برشلونة)

2012: ديديي دروجبا (كوت ديفوار ـ شانغهاي) 

2013: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2014: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2015 : بيير أوباميانج (الجابون ـ دورتموند)

2016: رياض محرز (الجزائر ـ ليستر سيتي)

2017: محمد صلاح (مصر ـ ليفربول)

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي الاسد الذهبي ابوتريكة
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