عموميتان وأزمة للدواء البيطري.. حصاد نقابة البيطريين في 2017

لم تسلم نقابة الأطباء البيطريين، من سهام الأزمات التي طالت النقابات المهنية خلال عام 2017، وحمل هذا العام في طياته العديد من الأزمات، خاصة أزمات القوانين، التي خاضت فيها النقابة ومجلسها صولات وجولات، دفاعًا عن حقها القانوني والدستوري.









وترصد "الفجــر" أبرز أحداث وأزمات نقابة الأطباء البيطريين في 2017، على النحو التالي:









المشاركة في الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية رفضًا لضم العلاج الطبيعي

شاركت نقابة الأطباء البيطريين كعضو باتحاد نقابات المهن الطبية، في الجمعية العمومية للاتحاد، الوتي انعقدت في شهر يناير، ووافقت على 11 بند، أبرزهم التأكيد على رفض مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.





الانعقاد الدائم لمجلس النقابة لمتابعة قوانين مزاولة مهنة الصيدلة

قرر مجلس نقابة الأطباء البيطريين، في جلسته التي انعقدت في شهر فبراير، الانعقاد بشكل دائم للمجلس ولجنة الأدوية والشركات، وذلك بشأن متابعة قوانين مزاولة مهنة الصيدلة، المُقدم لمجلس االنواب، واصفينه بأنه به عوار يضر بالثروة الحيوانية والاقتصاد والأطباء البيطريين .





مناقصة للتعقاد مع إحدى شركات المقاولات لتجديد مقر الأزبكية

بناء على قانون انشاء النقابة لسنة 1969، واللوحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، أعلنت النقابة العامة عن مناقصة للتعاقد مع إحدى شركات المقاولات، لتنفيذ أعمال التطوير وتجديد مقر اللجنة العلمية بالأزبكية بمبني اتحاد نقابات المهن الطبية، طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، وقوائم الكميات والرسومات التنفيذية .





الجمعية العمومية العادية

انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين بدار الحكمة، في مارس 2017 للنظر في جدول الأعمال السنوي العادي، والتي لم يكتمل نصابها القانوني، وتم تأجيلها إلى إبريل، وناقشت أزمة الدواء البيطري، وذلك بعد أن تقدم ثلاثة أعضاء بمجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لتقديم نقابة الصيادلة مشروع قانون جديد، عن طريق أحد أعضاء المجلس، وانتهت العمومية بالاتفاق على سرعة تقديم قانون الطب البيطري عن طريق وزارة الزراعة إلى مجلس النواب، مع ضرورة حضور النقيب لجلسات الاستماع للقانون بالمجلس، وإبداء الدفوع، كما أن مجلس النقابة في انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات، والتصعيد في حالة عدم حل الأزمة عن طريق مجلس النواب.





توقيع مذكرة تعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد

وقعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، مذكرة تعاون مع الجميعة المصرية لرعاية مرضى الكبد، والنقابة العامة للأطباء البشريين، في شهر إبريل، وذلك لعلاج الأطباء البيطريين من الألتهاب الكبدي الفيروسي (سي) بالمجان، بشرط أن يكون الأطباء لا يتمتعون بخدمة التأمين الصحي وغير صادر لهم قرار علاج على نفقة الدولة .





تعيين نقيب البيطريين عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة

أعلن رئيس الجمهورية في قراره رقم 485 لسنة 2017، ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1973، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين الدكتور خالد فاروق العامري عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بدءً من تاريخ القرار في شهر أكتوبر.





مقاطعة اللقاحات والأمصال الأمريكية

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، في شهر ديسمبر، مقاطعتها للمنتجات الحيوانية والأدوية والأمصال واللقاحات البيطرية ومستلزمات المزارع الامريكية، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس.





إعلان كشوف المرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن الكشوف المبدأية للمرشحين للتجديد النصفي لإنتخابات مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2017/2018، وذلك بناءً على إجتماع مجلس النقابة، في شهر ديسمبر.

حيث شكلت النقابة لجنة للإشراف العام على الانتخابات، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين الغندور، وبلغت أعداد الأطباء المرشحين على مقاعد النقابة العامة، حوالي 75 مرشحًا، وترشح 25 طبيبًا بيطريًا على مقعد عضوية المجلس على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة، و25 طبيبًا على مقعد عضوية المجلس على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة، وبلغ عدد مرشحي مقعد القاهرة والجيزة 6 أطباء، ووسط الدلتا 6 أطباء، وغرب الدلتا 3 أطباء، وشرق الدلتا 3 أطباء.







