ضبط 30 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن في السيدة زينب

تمكنت شرطة التموين من ضبط 30 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن مستلزمات طبية في السيدة زينب.





وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين مفادها أن المدعو ع م ع، 35 سنة، صاحب مخزن للمستلزمات الطبية كائن ـ دائرة قسم السيدة زينب، ومقيم دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، يدير المخزن بدون ترخيص من وزارة الصحة ويحوز منتجات طبية مجهولة المصدر وغير صالحة لاستخدام الآدمي مما يعرض الصحة العامة للمواطنين للخطر.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على المضبوطات التالية:





عدد 2500 كارت تحليل فيرس A 0

25000 شريحة ميكروسكوب.

1380 انبول فالكولين.

1120 زجاجة تورمالين.





بإجمالي 30 الف قطعة مستلزمات طبية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.