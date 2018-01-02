رئيس لجنة المشاهدة بمهرجان الأقصر: مشاركات هذا العام أكثر من السابق

قال السيناريست عطية الدرديرى رئيس لجنة المشاهدة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إن الدورة السابعة لهذا العام المقررة فى مارس المقبل 2018 تذخر بمشاركات من الدول الأفريقية أكثر من أى دورة ماضية بعد أن تم استقبال 130 فيلما من القارة إلى جانب أفلام من دول أخرى بمسابقة الحريات.









وأشار الدرديرى إلى أن لجنة المشاهدة تعكف حتى هذه اللحظة على مشاهدة الأفلام المتنافسة؛ تمهيدا لإعلان الأفلام التى سيتم قبولها أواخر الأسبوع الجارى.. لافتا إلى أن السمة المميزة للأفلام المشاركة أنها تسلط الضوء على طرح سؤال الهوية وعلاقة الإنسان الأفريقى بجذوره والخروج عن تبعية الغرب.









ومن جهتها قالت السيناريست وسام سليمان عضو لجنة المشاهدة بالمهرجان: "إن القضايا التى يطرحها سينمائيو القارة هى استجابة للمستجدات السياسية والدولية ومع مطلع العام الجديد فضلا عن بعض الأفلام التى ترصد تاريخ القارة.









وبدوره.. أوضح المخرج ياسر شفيعى عضو لجنة مشاهدة المهرجان أن الأفلام الأفريقية تتميز بجودتها الإخراجية ورصدت بعمق العادات والتقاليد بالقارة.









ومن المقرر أن يعلن المهرجان كل تفاصيل الدورة السابعة فى مؤتمر صحفى بنهاية شهر يناير الجارى.