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زينة بعد حصولها على حكم بخلع أحمد عز: "الحمد لله الحقيقة ظهرت كاملة"

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:01 م
زينة بعد حصولها على حكم بخلع أحمد عز: الحمد لله الحقيقة ظهرت كاملة
زينة
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الفجر الفني
 
قالت النجمة زينة، تعليقًا على حصولها على حكم نهائي بالخلع من زوجها الفنان أحمد عز، عبر "انستجرام": "الحمد لله كسبت قضية الخلع ضد أبو ولادي، وانتهت القصة تمامًا لصالح الولاد في كل حاجة وربنا ظهر الحق كامل".

وتابعت زينة: "تحملت كتير على مدار 4 سنوات ولكني سامحت كل من ظن فىّ سوء، خاصة وأن الحقيقة ظهرت كاملة للجميع بكل تفاصيلها ووضح مين اللي كان بيكدب والحمد لله قدرت أحصل على حقي وحق الولاد بالقانون".

واختمت زينة حديثها قائلة: "شكرًا لمكتب المحامي الكبير الراحل محمد الدكر، وشقيقه المحامى الكبير معتز الدكر، وشكرًا لباقى فريق الدفاع المحامي الكبير عاصم قنديل، والمحامي الكبير وأخويا طارق جميل سعيد".
زينة بعد حصولها على حكم بخلع أحمد عز: "الحمد لله الحقيقة ظهرت كاملة"
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