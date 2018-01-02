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أسامة كمال: "حقل ظهر مش كنز"

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:05 م
أسامة كمال: حقل ظهر مش كنز
المهندس أسامة كمال
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه لا يجب النظر إلى حقل ظهر أنه سيكون سبب الرخاء على مصر.

وأشار "كمال"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه على الرغم من أن حقل ظهر يعد أكبر اكتشاف بالبحر المتوسطـ إلا أنه مقارنة بالاكتشافات المتوقعة في البحر المتوسط، فهو ليس كنز.

ونوه بأن مياه البحر المتوسط قد يكون بها أكثر من 200 تريليون قدم مكعب غاز إضافي.
المزيد عن: حقل ظهر المهندس أسامة كمال التوك شو اخبار مصر
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