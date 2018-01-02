الديكتاتور.. 4 أساليب لـ"تميم" لقمع المعارضين.. آخرهم الاستعانة بتركيا (فيديو)





دائمًا يعتمد أمير قطر تميم بن حمد، على أساليب ديكتاتورية في قمع المعارضين له، ضمن خططه للسيطرة على زمام ومقاليد الحكم في الإمارة، دون أن يعترض عليه أية شخص من أبناء قطر.





احباط إنقلاب على "تميم"

فكشفت مجلة "يارتسيك حياة" التركية أن القوات التركية أحبطت انقلابًا كبيرًا على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.





مشيرة في مقال للكاتب التركي "محمد أجيت" أن القوات التركية عملت على حماية مكان إقامة الأمير القطري بالدوحة في الليلة الأولى للأزمة، ما يعني أن القوات التركية حالت دون وقوع انقلاب سياسي في قطر وساهمت في الحفاظ على سيادة البلاد والاستقرار في الشرق الأوسط، على حدّ تعبيره.





وأوضح الكاتب قائلا: "عجزت القوات السعودية والإماراتية عن الإطاحة بالأمير القطري واضطرت لأن تعود أدراجةا في منتصف الطريق”، مشيرًا إلى أن عضوًا في الحكومة التركية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكّد أنّ نحو 200 جندي تركي تلقى أمرًا، في 5 يونيو الماضي، بحماية مكان إقامة الأمير القطري خلال الليل تحسبًا لمحاولة إلحاق الأذى به أو الإطاحة به.





وذكر أجيت أنّ طائرات سلاح الجو التركي كانت مستعدة للتحرّك خلال الليل أيضًا، موضحًا أنّ قرار تركيا هذا جاء بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمير القطري، وقال إنّ الشيخ تميم طلب من أنقرة التحرّك وحماية الدوحة قبل محاولة القوات السعودية والإماراتية القيام بانقلاب، وفق زعمه.





أردوغان يقمع معارضي قطر

ويقول قطريليكس، وهو منصة متخصصة في تحليل ونشر مجموعات كبيرة من المواد التي تفضح استراتيجية نظام الدوحة في الإرهاب ودعم الإرهاب والحرب والتجسس والفساد وإشعال الفتن، إنه عندما ارتفعت أصوات القطريين المعارضة لـ"تميم" سافر الأخير إلى تركيا لطلب المساعدة في قمع المعارضين من الرئيس التركي.





وأضاف قطريليكس، أن الرئيس التركي أرسل مرتزقة إلى قطر، منهم 200 جندي لحماية تميم من شعبه، وعملت تلك القوات على قمع الأصوات المعارضة، فأحبطت إنتفاضة القطريين ضد تنظيم الحمدين، فالقصر الأميري يخضع لإشراف تركي كامل



