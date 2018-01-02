الزمالك يعجز المصري ويطلب 4 ملايين في محمد إبراهيم
الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:00 م
هاني عصام
طلب مسئولو نادي الزمالك مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إعارة محمد إبراهيم لنهاية الموسم الجاري لصفوف المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن
ويتمسك حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي باستعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري بعدما اقترب من الرحيل عن الزمالك.
ودخلت العلاقة بين مسئولي الزمالك والمصري لطريق مسدود في الوقت الحالي بسبب الأزمات الأخيرة بين الطرفين.
ترتيب الدوري المصري
1- الإسماعيلي 37 نقطة
2 – الأهلي 33 نقطة
3 – المصري البورسعيدي 30 نقطة
4- الزمالك 28 نقطة
5 – إنبي 25 نقطة
6 – سموحة 23 نقطة
7 – المقاولون العرب 22 نقطة
8 – الإنتاج الحربي 22 نقطة
9 – المقاصة 20 نقطة
10 – الأسيوطي 19 نقطة
11 – طلائع الجيش 19 نقطة
12 – الداخلية 18 نقطة
13 – بتروجت 17 نقطة
14 – الاتحاد السكندري 15 نقطة
15 – وادي دجلة 15 نقطة
16 – طنطا 13 نقطة
17 – النصر 13 نقطة
18 – الرجاء 8 نقاط
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