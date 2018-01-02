ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يعجز المصري ويطلب 4 ملايين في محمد إبراهيم

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:00 م
الزمالك يعجز المصري ويطلب 4 ملايين في محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
طباعة
هاني عصام
 
طلب مسئولو نادي الزمالك مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إعارة محمد إبراهيم لنهاية الموسم الجاري لصفوف المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن

ويتمسك حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي باستعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري بعدما اقترب من الرحيل عن الزمالك.

ودخلت العلاقة بين مسئولي الزمالك والمصري لطريق مسدود في الوقت الحالي بسبب الأزمات الأخيرة بين الطرفين.

ترتيب الدوري المصري

1- الإسماعيلي 37 نقطة

2 – الأهلي 33 نقطة

3 – المصري البورسعيدي 30 نقطة

4- الزمالك 28 نقطة

5 – إنبي 25 نقطة

6 – سموحة 23 نقطة

7 – المقاولون العرب 22 نقطة

8 – الإنتاج الحربي 22 نقطة

9 – المقاصة 20 نقطة

10 – الأسيوطي 19 نقطة

11 – طلائع الجيش 19 نقطة

12 – الداخلية 18 نقطة

13 – بتروجت 17 نقطة

14 – الاتحاد السكندري 15 نقطة

15 – وادي دجلة 15 نقطة

16 – طنطا 13 نقطة

17 – النصر 13 نقطة

18 – الرجاء 8 نقاط

المزيد عن: محمد ابراهيم حسام حسن الزمالك الدوري المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب بطولة الخليج 23 الحالية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
22:00
-
واتفورد
كأس الجزائر 2017
مولودية بلدية الحساسنة
-
x
15:00
-
مولودية برحال
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
-
x
19:00
-
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
عمان
1
x
16:15
0
البحرين
العراق
-
x
19:30
-
الإمارات
كأس إيطاليا
نابولي
-
x
21:45
-
أتلانتا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/2/2018 5:23:26 PM