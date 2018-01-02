الزمالك يعجز المصري ويطلب 4 ملايين في محمد إبراهيم

طلب مسئولو نادي الزمالك مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إعارة محمد إبراهيم لنهاية الموسم الجاري لصفوف المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن





ويتمسك حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي باستعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري بعدما اقترب من الرحيل عن الزمالك.





ودخلت العلاقة بين مسئولي الزمالك والمصري لطريق مسدود في الوقت الحالي بسبب الأزمات الأخيرة بين الطرفين.



