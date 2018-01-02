ضبط حداد وعاطل لتصنيعهما أسلحة والاتجار بها في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على حداد وعاطل لتصنيعهما أسلحة والاتجار بها في المطرية.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها أن كلا من:





عبد اللطيف يسرى عبد السميع، 32 سنة، حداد ومقيم 22 مساكن اطلس دائرة قسم شرطة السلام ثان، وله محل إقامة آخر 72 شارع عزت باشا، دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7025 لسنة 2015م السلام ثان "استيلاء" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 2/2/2015م.





ومحمد حافظ دسوقى علي، 33 سنة، عاطل ومقيم شارع الترولي دائرة القسم، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا اخرهم 21322 لسنة 2008م المطرية "سلاح ناري".





يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، ويتخذان من مسكن الاول مكانا لنشاطهما الإجرامي.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن المتهم الأول، وعثر داخل مسكنه على المضبوطات التالية:





2 فرد خرطوش عيار 12مم.

3 هيكل فرد خرطوش عيار 12مم " تحت التجهيز".

13 ماسورة عيار 12مم.

طلقة عيار 7.62×39مم واخرى عيار 12مم.

أدوات تصنيع عبارة عن ( 2 بوكليز "يستخدم فى قياس قطر الماسورة " ، صاروخ تقطيع معادن ، جاكوش ، زاوية حديدية ، مفك ، منجلة).

4 سلاح أبيض "سنجة".

عدد 1664 قرص مخدر.

4 هاتف محمول.





بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.