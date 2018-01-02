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ياسمين علي تخوض أولى تجاربها التمثلية

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:57 م
ياسمين علي تخوض أولى تجاربها التمثلية
ياسمين علي
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الفجر الفني
 
تخوض المطربة الشابة ياسمين على تجربتها التمثلية الأولى في الدراما من خلال مسلسل "بيت السلايف"، حيث تعاقدت مع منتج العمل محمود شميس، والذى دائما ما يقدم النجوم الشباب ويمنحهم الفرصة فى أعماله الدرامية، وبالفعل وقع اختياره على ياسمين لتشارك فى بطولة العمل، وأيضا ستقدم أغنية تتر المسلسل، خاصة أنها موهبة فنية كبيرة.


مسلسل "بيت السلايف"، كان اسمه "الحرام الحرام"، وهو من إنتاج محمود شميس، وهو من بطولة بوسي، وعبير صبرى، وحازم سمير، وأحمد صلاح حسنى، ومنة فضالى، وأحمد عصام، وأحمد الشامى، وجيهان خليل، وسمر جابر، وكلوديا حنا، وشيرين أبو العز، ومى فخرى، وعمرو رمزى، وآخرون، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.
المزيد عن: ياسمين علي تخوض أولى تجاربها التمثيلية ياسمين علي بيت السلايف
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