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وزيرة التخطيط لـ"الفجر": الحكومة قدمت مبلغ 457 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:59 م
وزيرة التخطيط لـالفجر: الحكومة قدمت مبلغ 457 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج
وزير الصناعة ووزيرة التخطيط ومحافظ قنا
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بسام عبدالحميد
 
صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بأن الحكومة قدمت مبلغ 457 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج بجانب قيمة قرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار.

وأشارت "السعيد" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الصناعية والبنية التكنولوجية والتطوير المؤسسي وتنمية القدرات وتحسين تقديم الخدمات بهدف توفير حياه كريمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وإحداث تنمية متكاملة لكلتا المحافظتين وأضافت انه تم تحديد المشروعات التي سيتم بدء العمل بها بناءا على الاحتياجات الفعلية للمدن والقرى.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، يرافقهما اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب في قنا.
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