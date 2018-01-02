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"موديز" تتوقع نمو أسعار النفط إلى 60 دولار خلال 2018

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:56 م
موديز تتوقع نمو أسعار النفط إلى 60 دولار خلال 2018
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قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل فى 2018، مضيفة أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعى الأمريكية ستكبح الأسعار حتى مع ارتفاع الطلب.


وأضافت موديز "من المرجح أن تظل الأسعار فى نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة الإنتاج الصخرى الأمريكى وانخفاض الإمدادات العالمية، وإن كانت لا تزال كبيرة وعدم الامتثال المحتمل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب".


وذكرت موديز أن أسعار النفط ارتفعت فى أواخر 2017 بدعم من توقعات تمديد أوبك اتفاقها لخفض الإنتاج و"اضطرابات سياسية" فى منطقة الشرق الأوسط.
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