الجبلاية توقع عقود ودية اليونان رسميا

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، على عقود المباراة الودية مع منتخب اليونان في معسكر الفراعنة مارس المقبل، ضمن استعدادات المنتخب لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويقام اللقاء في 27 مارس المقبل بسويسرا، مكان إقامة معسكر المنتخب فى مارس .

وكانت الجبلاية قد وقعت على عقود مباراة البرتغال الودية أيضا، والمقرر إقامتها يوم 23 مارس.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الأولي بجانب كلا من روسيا وأورجواي والسعودية.