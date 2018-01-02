أول ليلة للسيرة الشعبية "أيوب وناعسة" على مسرح "البالون" الخميس

تستقبل قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة، بعد غد الخميس، أول ليلة عرض للسيرة الشعبية "أيوب وناعسة" للمخرج أشرف عزب.









ويعد "أيوب وناعسة" أول عمل مسرحى يقدم ضمن سلسلة أعمال من السيرة الشعبية التى يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى خطته للموسم الشتوى، العمل من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة مدير الفرقة دكتور أسامة زغلول، وهو عرض غنائى استعراضى يتناول حكاية أيوب وناعسة.









وتتقارب الأحداث مع حكاية النبى أيوب عليه السلام، وقصة الصبر التى يعانيها أيوب والمرض الذى أصابه وصبر ناعسة على هذا المرض، والأزمات التى حدثت لهما، وفى النهاية يتم شفاؤه بأمر الله تعالى ويعود إلى حياته الطبيعية.









والعرض من تأليف وأشعار أيمن النمر، وألحان الفنان الكبير أحمد الحجار، واستعراضات وفيق كمال، وتدريب استعراضات سمير الجوكر، والديكور وحيد السعدنى، وأزياء نجلاء الفقى، ومن إخراج الفنان أشرف عزب.