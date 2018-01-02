وزير البترول الأسبق: احتياطي مصر من الغاز يكفي 30 عامًا



وأشار "كمال"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عام 2017 كان رحيما بمصر في مجال الطاقة، حيث شهدنا لأول مرة ارتفاع تدريجي في إنتاج مصر من الغاز، منوهًا بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات والاكتشافات الجديدة.



ولفت إلى أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ 5.5 مليار قدم مكعب غاز، لافتًا إلى أن احتياطي مصر من الغاز بعد إضافة إنتاج حقل ظهر يبلغ 90 تريليون قدم مكعب غاز، بينما يبلغ استهلاك مصر سنويًا 3 تريليون قدم مكعب، منوها بأن احتياطي مصر من الغاز يكفي لمدة 30 عامًا.



قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر ستتحول لمركز إقليمي للطاقة ليس فقط للبترول ولكن لمصادر الطاقة بوجه عام.