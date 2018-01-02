ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير البترول الأسبق: احتياطي مصر من الغاز يكفي 30 عامًا

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:50 م
وزير البترول الأسبق: احتياطي مصر من الغاز يكفي 30 عامًا
المهندس أسامة كمال
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر ستتحول لمركز إقليمي للطاقة ليس فقط للبترول ولكن لمصادر الطاقة بوجه عام.

وأشار "كمال"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عام 2017 كان رحيما بمصر في مجال الطاقة، حيث شهدنا لأول مرة ارتفاع تدريجي في إنتاج مصر من الغاز، منوهًا بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات والاكتشافات الجديدة.

ولفت إلى أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ 5.5 مليار قدم مكعب غاز، لافتًا إلى أن احتياطي مصر من الغاز بعد إضافة إنتاج حقل ظهر يبلغ 90 تريليون قدم مكعب غاز، بينما يبلغ استهلاك مصر سنويًا 3 تريليون قدم مكعب، منوها بأن احتياطي مصر من الغاز يكفي لمدة 30 عامًا.
المزيد عن: مصر غاز بترول المهندس أسامة كمال التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
22:00
-
واتفورد
كأس الجزائر 2017
مولودية بلدية الحساسنة
-
x
15:00
-
مولودية برحال
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
-
x
19:00
-
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
عمان
1
x
16:15
0
البحرين
العراق
-
x
19:30
-
الإمارات
كأس إيطاليا
نابولي
-
x
21:45
-
أتلانتا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/2/2018 5:23:26 PM