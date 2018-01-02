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توقيت وتفاصيل مباراة العراق والإمارات اليوم الثلاثاء 2-1-2018 بكأس الخليج 23 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:44 ص
توقيت وتفاصيل مباراة العراق والإمارات اليوم الثلاثاء 2-1-2018 بكأس الخليج 23 والقنوات الناقلة
العراق والإمارات
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أحمد عصام
 

يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخبا العراق والإمارات، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 23 بالكويت.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وينقل اللقاء على قناة أم بي سي برو الأولى الرياضية، والكأس الرياضية، ودبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية.

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