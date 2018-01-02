توقيت وتفاصيل مباراة العراق والإمارات اليوم الثلاثاء 2-1-2018 بكأس الخليج 23 والقنوات الناقلة
الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:44 ص
أحمد عصام
يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخبا العراق والإمارات، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 23 بالكويت.
وتقام
المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت
القاهرة.
وينقل
اللقاء على قناة أم بي سي برو الأولى الرياضية، والكأس الرياضية، ودبي الرياضية، وأبوظبي
الرياضية.
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