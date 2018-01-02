نوال الزغبي وملحم زين وغي مانوكيان في أقوى حفلات رأس السنة بلبنان (صور)

أقامت شركة "double 8 " لصاحبها متعهد الحفلات ميشال حايك حفلًا فنيًا ضخمًا ليلة رأس السنة، أقيم في صالة السفراء في "كازينو لبنان" ضم اثنان من أرقى نجوم الطرب في العالم العربي: النجمة الذهبية نوال الزغبي و"ريس الأغنية اللبناني" ملحم زين وبالإشتراك مع عازف البيانو الشهير غي مانوكيان.





ولاقى الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرا فاق التوقعات، ضم عددًا كبيرًا من المحبين ومتذوقي الفن، تفاعلوا جميعهم مع سهرة طالت حتى فجر يوم الإثنين.





وحقق الحفل نجاحًا باهرًا من النواحي التنظيمية، الإدارية والترتيبية، وكان قد ضمّ حضور عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية لاسيما من العراق.





غي مانوكيان عزف لفرح الناس "طلوا حبابنا طلوا" واستقبل الحاضرين معه عام 2018، بعد ارتداء الجميع لـ"cotillions"، وغنى الجميع معه ودبكوا على نغمات عزفه الرائعة.





وعقب الحفل، عبرت النجمة الذهبية عن سعادتها الكبيرة نتيجة التفاعل المبهر الذي قابلها به الجمهور، متمنية أن تحمل سنة 2018 الراحة والأمان لكل الحضور، ومن أغنيتها الأشهر لهذا العام "بالقلب" كرت مسبحة الأغاني "الهيت" التي قدمتها نوال طيلة مسيرتها الفنية من "روح يا روحي" و"ماندم عليك". كما أعادت نوال الجمهور بالذاكرة إلى "الديو" الأشهر الذي قدمته مع الفنان وائل كفوري "مين حبيبي أنا" وغنته بمساعدة شاب من "الكورال".





كما لبّت النجمة الذهبية طلبات الجمهور لاسيما العراقي منها الذي طالبها بالغناء باللهجة العراقية فغنت "جنة جنة"، لتنتقل بعدها إلى أغنية من اللون الشعبي اللبناني الأصيل "عالعين موليتين". وقبل أن تختم نوال فقرتها غنت للراحلة "وردة" أغنية "مالي" وسط تصفيق كبير، لم يتوقف الجمهور لحظة عن الغناء معها، خصوصاً الفانز الذين حجزوا في الصفوف الأمامية ليكونوا على مقربة من نجمتهم المفضلة كي يستقبلوا معها العام الجديد.





ولا تحلو السهرة، من دون ريس الأغنية اللبنانية الذي أشعل المسرح بحضوره وصوته الجبلي، وعلى صوت "الطبلة" غنى "غيبي يا شمس" و"علوّاه" وغيرها الكثير. كما صدح صوته بموال "لبنان يا قطعة سما" للراحل وديع الصافي وغنى لأهل العراق باللهجة العراقية الأغنية نفسها التي طلبها الجمهور من الذهبية نوال "جنة جنة".

وبنجاح الحفل، حققت شركة " double 8 production " نجاحًا جديدًا حظي بإشادة جميع المتابعين، خصوصًا وأنه بنفس الليلة أقامت الشركة حفلين في فندق "فينيسيا" أحياه كل من ملك الرومانسية وائل كفوري وريس الأغنية اللبنانية ملحم زين. كما نظمت حفلة فارس الأغنية اللبنانية عاصي الحلاني والعازف الموسيقي الرائع ميشال فاضل في فندق "الهيلتون"، موجهة رسالة إلى جميع الشركات المنافسة بأنها قادرة على تحقيق النجاح والتميز لبنانياً وعربيًا.



