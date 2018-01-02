إبراهيم حسن: أركز مع الإسماعيلي ولا أفكر في الرحيل
الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:21 ص
ريهام عبدالمحسن
كشف إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي، بأنه يركز حاليًا مع فريقه ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.
وقال
حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "أحد المواقع كتبت أنه هناك مشكلة
بيني وبين الجمهور وأركز مع الإسماعيلي وأركز مع الفريق للفوز ببطولة ولا أفكر في الرحيل".
واختتم
حسن تصريحاته قائلاً: "أحترم جمهور الإسماعيلي والفريق وإذا جاءني عرض من خارج
مصر فلن يقف النادي في طريقي".
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