إبراهيم حسن: أركز مع الإسماعيلي ولا أفكر في الرحيل

كشف إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي، بأنه يركز حاليًا مع فريقه ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "أحد المواقع كتبت أنه هناك مشكلة بيني وبين الجمهور وأركز مع الإسماعيلي وأركز مع الفريق للفوز ببطولة ولا أفكر في الرحيل".

واختتم حسن تصريحاته قائلاً: "أحترم جمهور الإسماعيلي والفريق وإذا جاءني عرض من خارج مصر فلن يقف النادي في طريقي".