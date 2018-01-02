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إبراهيم حسن: أركز مع الإسماعيلي ولا أفكر في الرحيل

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:21 ص
إبراهيم حسن: أركز مع الإسماعيلي ولا أفكر في الرحيل
إبراهيم حسن
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ريهام عبدالمحسن
 

كشف إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي، بأنه يركز حاليًا مع فريقه ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.

 

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "أحد المواقع كتبت أنه هناك مشكلة بيني وبين الجمهور وأركز مع الإسماعيلي وأركز مع الفريق للفوز ببطولة ولا أفكر في الرحيل".

 

واختتم حسن تصريحاته قائلاً: "أحترم جمهور الإسماعيلي والفريق وإذا جاءني عرض من خارج مصر فلن يقف النادي في طريقي".

المزيد عن: رياضة الإسماعيلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة إبراهيم حسن إبراهيم
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