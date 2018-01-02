شيرين رضا: "كنت بزوغ من المدرسة علشان شريهان"





عبرت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بعودة زميلتها الفنانة شيريهان، إلى عالم الأضواء مرة أخرى، لأن الأخيرة عاشقة للفن، بحد وصفها.









وأشارت خلال لقائها فى برنامج "تعشب شاي" مع الفنانة غادة عادل على قناة DMC ، إ لى أنها وشيريهان أصدقاء منذ الطفوله، مضيفة: "كنت بزوغ من المدرسة وأروح عند شيريهان".









وأضافت في سياق آخر عن تعرضها لحادث كبير أثناء ركوبها الموتوسيكل، مشيرة إلى أنها بالرغم من هذا الحادث والذي تسبب لها فى كسور إلا أنها مازالت تعشق ركوبها.