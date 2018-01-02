ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير اقتصادي: عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ضيعا ثلثي البلد

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:55 ص
خبير اقتصادي: عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ضيعا ثلثي البلد
الدكتور وائل النحاس
طباعة
نعيم يوسف
 
اتهم الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصديقه عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق، بأنهما ضيعا ثلثي مصر.

وشدد "النحاس" في لقاء مع برنامج "مع منال أغا"، الذي تقدمه "منال أغا"، على قناة الحدث اليوم الفضائية، على أن مصر دولة مؤسسات، وليس شرطًا أن يكون الرئيس المقبل ذو خلفية عسكرية.

وأضاف: "دولة المؤسسات يعني كل مؤسسة بتعمل في تخصصها، إنما لما يكون رئيس الجمهورية مسئول عن الجيش ومسئول عن المرور ومسئول عن التعليم، هيعمل إية ولا إية، فين دولة المؤسسات؟".

وتابع: "عبدالنارص كان قائد وخلفية عسكرية وكان قائد جيش هو وعبدالحكيم عامر ضيعوا ثلثي البلد"، لافتا إلى أن هذا الكلام مثبت بحقائق تاريخية.
المزيد عن: عبدالناصر عبدالحكيم عامر الاغا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
22:00
-
واتفورد
كأس الجزائر 2017
مولودية بلدية الحساسنة
-
x
15:00
-
مولودية برحال
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
-
x
19:00
-
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
عمان
-
x
16:15
-
البحرين
العراق
-
x
19:30
-
الإمارات
كأس إيطاليا
نابولي
-
x
21:45
-
أتلانتا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/2/2018 5:04:22 AM