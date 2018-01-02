خبير اقتصادي: عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ضيعا ثلثي البلد



وشدد "النحاس" في لقاء مع برنامج "مع منال أغا"، الذي تقدمه "منال أغا"، على قناة الحدث اليوم الفضائية، على أن مصر دولة مؤسسات، وليس شرطًا أن يكون الرئيس المقبل ذو خلفية عسكرية.



وأضاف: "دولة المؤسسات يعني كل مؤسسة بتعمل في تخصصها، إنما لما يكون رئيس الجمهورية مسئول عن الجيش ومسئول عن المرور ومسئول عن التعليم، هيعمل إية ولا إية، فين دولة المؤسسات؟".



وتابع: "عبدالنارص كان قائد وخلفية عسكرية وكان قائد جيش هو وعبدالحكيم عامر ضيعوا ثلثي البلد"، لافتا إلى أن هذا الكلام مثبت بحقائق تاريخية.

اتهم الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصديقه عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق، بأنهما ضيعا ثلثي مصر.